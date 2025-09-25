خلال عامين: استشهاد 40 عاملا وتسجيل أكثر من 30 ألف حالة اعتقال

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسببت في استشهاد 40 عاملاً فلسطينياً منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، فيما سُجّلت أكثر من 30 ألف حالة اعتقال بحق العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48.

وأوضح سعد في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الاحتلال يستهدف العمال بشكل يومي خلال تنقلهم من أماكن عملهم وإليها، وفي بعض الحالات أثناء أدائهم عملهم، مستخدماً الرصاص الحي أو وسائل عنف وحشية خلال عمليات الاعتقال أو التحقيق، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

وأضاف أن عمليات الاعتقال تتم من خلال ملاحقة العمال عند جدار الفصل والتوسع العنصري، أو اقتحام أماكن نومهم في الورش والسكنات التي خصصها لهم أصحاب العمل الإسرائيليون، إضافة إلى مداهمة أماكن عملهم بصورة متكررة.

وأشار سعد إلى أن أساليب الاعتقال تتسم بالوحشية، إذ يتعرض العمال لإطلاق النار، أو الضرب المبرح، أو تلفيق التهم الباطلة بحقهم. كما يُجبر كثيرون منهم بعد التحقيق على التوقيع على تعهدات بعدم العودة إلى العمل داخل أراضي الـ48، كما يُحتجز آخرون لفترات تصل إلى أربعة أشهر، ويتكبدون غرامات مالية قد تتجاوز 10 آلاف شيقل، إضافة إلى غرامات مالية للإفراج عنهم.

وأكد أن هذه الانتهاكات موثقة من خلال شهادات لعمال تعرضوا للاعتقال والتنكيل، مشيراً إلى أن غياب البدائل في سوق العمل الفلسطيني يدفع الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم في سبيل تأمين لقمة العيش لأسرهم.

وناشد سعد منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وكل النقابات العمالية العالمية، التحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال من أجل حماية العمال الفلسطينيين مما يتعرضون له من ممارسات قمعية، مؤكداً أن العمال لا يبحثون سوى عن لقمة العيش الكريمة.