صحة غزة تُحذر: خدمات بنوك الدم في المستشفيات مُهددة بالتوقف

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أن ️خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم .

وشددت على أن العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات يزيد الأزمة تعقيداً الى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته .

وقالت الوزارة:" لا يمكن استقبال أو نقل أي من وحدات الدم ومكوناته دون توفر المستهلكات المخبرية ."

وبينت الوزارة، أن الأزمة تعيق تغطية الاحتياج الطارئ للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية مع تزايد أعداد الجرحى .

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في غزة، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وشددت الوزارة على أن كل محاولات إنقاذ ما تبقى قد تفشل تحت وطأة التدمير الممنهج للمستشفيات والخدمات الصحية.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة، من توقف عمل المستشفيات خلال أيام قليلة نتيجة نفاد الوقود من المستشفيات.

وأكدت الوزارة، أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة .

وقالت :" أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية مايعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق ."

وأوضحت الوزارة، أن الاجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف امدادات الوقود.

وجددت الوزارة النداء العاجل الى كافة الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها .

بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن الأوضاع الصحية في غزة كارثية، حيث تعمل المستشفيات بما يفوق طاقتها القصوى، في ظل النفاد التام لبعض الأدوية المنقذة للحياة وتزايد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والأمراض.