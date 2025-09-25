مستعمرون يعتدون على أراضي المواطنين في فرخة جنوب سلفيت

فلسطين اليوم

اعتدى مستعمرون، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2025، على أراضي المواطنين في منطقة الجيزة بقرية فرخة جنوب سلفيت، بالضفة المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي فرخة، مصطفى حماد، بأن المستوطنين هدموا أكثر من 200 متر من السلاسل الحجرية شمال القرية، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث من نوعه، شملت هدم السلاسل واقتلاع أشجار الزيتون، مؤكداً أن الأهالي سيواصلون إعادة بناء ما يتم تدميره، والبقاء صامدين، ومواصلة تنظيم الفعاليات التطوعية لمساندة المزارعين وحماية أراضيهم المستهدفة.

يشار إلى أن المستعمرين كانوا قد أقاموا في تشرين الأول- أكتوبر 2024 بؤرة رعوية استعمارية في منطقة الباطن بأراضي القرية، تُعرف باسم "مزرعة شوفال" جنوب غرب مستوطنة "أرئيل"، ومنذ ذلك الحين تشهد المنطقة أعمال تجريف متواصلة ضمن ما يسمى مشروع "أرئيل الكبرى".