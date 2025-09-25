شهيدة طفلة جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح

الساعة 12:53 م|25 سبتمبر 2025
وداع شهداء
وداع شهداء

فلسطين اليوم

ارتقت ظهر اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، شهيدة طفلة جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد التوبة غرب مدينة ديرالبلح وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، فقد وصلت الشهيدة  حنان مطر (7 أعوام)، جراء استهداف طائرات الاستطلاع لخيمة في دير البلح بالقرب من مسجد التوبة بشارع البيئة.

وحتى ظهر اليوم بلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة 24 شهيداً، بينهم 13 لمسشتفى شهداء الأقصى.

 