الاحتلال يعتقل نحو 15 مواطنًا بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، نحو 15 مواطنًا خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية. فيما أعلن عن استشهاد الشابين محمد سليمان وعلاء بني عودة برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس فجر اليوم واحتجاز جثمانيهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مردا شمال سلفيت، واعتقلت الشاب أحمد رسمي الخفش. إلى جانب اقتحام بلدة الخضر في بيت لحم واعتقال محمود حكمت عليان عيسى، ومحمود علي رشيد صلاح.

كما اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين خلال اقتحامه عددًا من المناطق في محافظة الخليل، وهم: يزن توفيق الأطرش وآدم حسام أبو تركي، وأحمد أيمن جرادات، ومحمد زياد الشلالدة، ومحمد نعمان عصفور. إضافةً إلى اعتقاله ستة مواطنين من محافظة رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر مراد عليان بعد مداهمة منزله في حي راس العمود ببلدة سلوان.

وفي سياق تطورات الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين محمد سليمان (29 عامًا) وعلاء بني عودة (20 عامًا) برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس فجر اليوم الخميس واحتجاز جثمانيهما، عقب محاصرتهما داخل منزل في البلدة.