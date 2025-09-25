مجمع الشفاء يطالب بحماية دولية بعد محاولات إسرائيلية لإخراجه عن الخدمة

فلسطين اليوم

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، إن المستشفى يعمل في "ظروف استثنائية وقاسية جدًا"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضغوطًا ممنهجة بهدف تعطيل عمله وإخراجه عن الخدمة.

وأكد مدير المجمع رفضه للاتهامات الإسرائيلية التي تزعم وجود إطلاق نار من داخل المستشفى، مشددًا على أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة".

وأضاف أن إدارة المستشفى تطلق "صرخة استغاثة عاجلة" للمجتمع الدولي والجهات الإنسانية، من أجل التدخل لحماية الصرح الطبي الأكبر في قطاع غزة من ممارسات الاحتلال، حتى يتمكن من مواصلة أداء رسالته الإنسانية في علاج الجرحى والمرضى.