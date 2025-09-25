شهيدان جراء استهداف لمنتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة

فلسطين اليوم

ارتقى صباح اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، شهيدان فيما أصيب آخرون جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فالشهيدان هما: أحمد القصاص، ومحمد الحشاش.

ومنذ إنشاء مراكز الموت أو ماتعرف بالمساعدات الأمريكية، ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,531 شهيدًا وأكثر من 18,531 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى: 65,419 شهيدًا و167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.