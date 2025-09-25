مفوض الأونروا يدعو لاتخاذ إجراءات فورية لوقف المجاعة والكارثة في غزة

فلسطين اليوم

دعا المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المفوض:" دون دعم دولي عاجل يواجه ملايين من سكان غزة مجاعة وكارثة إنسانية متفاقمة".

وأضاف: لدينا مساعدات توفر احتياجات غزة لـ3 أشهر قادمة.

ويشهد قطاع غزة، أوضاع إنسانية ومعيشية كارثية جراء استمرار الحصار الخانق وسياسة التهجير والقصف العنيف الذي تمارسه آلة الحرب الإسرائيلية على السكان، الأمر الذي فاقم معاناتهم اليومية.