الهلال: الاحتلال يعرقل وصول الطواقم للمصابين والمفقودين

فلسطين اليوم

قالت جمعية الهلال الأحمر في غزة اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أن طواقمها تواجه عراقيل كثيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وبينت الجمعية، أن طواقمها تفتقد للمعدات الثقيلة لإزالة الركام وإنقاذ المفقودين والمصابين تحت الركام.

وأكدت أن عائلات كثيرة في مدينة غزة أصبحت بلا مأوى في ظل نقص المساعدات والاحتياجات الغذائية.

وأشارت الجمعية إلى أن الاحتلال أغلق محافظة رفح بالكامل والأهالي توجهوا إلى خانيونس التي تفتقد لمقومات الحياة.

وتعاني الطواقم الطبية، ورجال الدفاع المدني والهلال الأحمر من نقص في الإمكانيات، الأمر الذي يضطر المواطنون لنقل الشهداء والجرحى عبر العربات حين تتوفر، وغالباً على الأكتاف، ما يرفع احتمالية وفاة المصابين قبل وصولهم إلى المشافي بسبب التأخير ونقص الإمكانيات الطبية.