معاريف تكشف: لماذا طالبت المؤسسة الأمنية نتنياهو بوقف النار..!

فلسطين اليوم

قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن "الرهائن" في ظل الوضع الراهن.

ووفق الصحيفة، فإن جيش الاحتلال والشاباك يدركان أن حماس حددت هدفاً رئيسياً يتمثل في اختطاف جندي من الجيش خلال المناورة.

وأفادت الصحيفة، أن المؤسسة الأمنية تدرك أن حماس تسعى لتحقيق هذا الهدف في القريب العاجل، وأن جيش الاحتلال يعمل على توضيح طبيعة التهديد لجميع قواته.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل جندي برتبة رقيب أول، من الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، في معارك بمدينة غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الاحتلال إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة، سبقه بيوم مقتل الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين، نصفهم تقريبا في القطاع، وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.