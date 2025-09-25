الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال معارك بمدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، مقتل جندي برتبة رقيب أول، من الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، في معارك بمدينة غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الاحتلال إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة، سبقه بيوم مقتل الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77.

وسمح بالإعلان عن مقتل تشالاتشو شمعون دمالاش، مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، حيث قتل في معارك مدينة غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين، نصفهم تقريبا في القطاع، وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.