بعد اشتباك وحصار دام لساعات.. استشهاد شابين شرق طوباس

الساعة 08:04 ص|25 سبتمبر 2025
قوات الاحتلال في طوباس
فلسطين اليوم

 استشهد الشابين محمد قاسم وعلاء جودت سليمان فجر اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بعد اشتباك دام لساعات مع قوات الاحتلال اثر محاصرتهم منزلا في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلا في أطرافها الشرقية، تبعتها تعزيزات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

وذكرت المصادر بان قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بقذائف "انيرجا" ما أدى لاستشهاد الشابين واجتجاز جثمانيهما.