طقس فلسطين: أجواء صيفية متقلبة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء متقلبة بين الحارة والعادية، مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أدنى من معدلها العام حوالي 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق.

ويكون الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا شديد الاعتدال في المناطق الجبلية، ومائلة للاعتدال في السواحل، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

ليلا يصبح الجو لطيفا مع بعض البرودة في كافة المناطق الجبلية وجو لطيف ومنعش في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائج.

أما في الجمعة، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحوالي درجتين مئويتين.

وتسود أجواء صيفية عادية خلال النهار، بينما تكون شديدة الحرارة في الأغوار مع درجات حرارة في حدود النصف الثاني من الثلاثينيات مئوية. ومع حلول المساء والليل، يسود طقس لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء صيفية عادية وحارة نسبيا نهارا، ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي الأغوار يستمر الطقس شديد الحرارة مع درجات حرارة في حدود النصف الثاني من الثلاثينيات مئوية، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة ليلا خاصة في الجبال.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، تشهد البلاد ارتفاعا إضافيا على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس صيفيا حارا نهارا، فيما تسجل الأغوار درجات حرارة تتجاوز حاجز الأربعين مئوية. ومع ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتكون لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق.