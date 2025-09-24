ويتكوف: أتوقع تحقيق انفراجة بشأن غزة في الأيام المقبلة

فلسطين اليوم

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "متفائلة، وبل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شكل ما من الانفراجة في الحرب في غزة.

وأضاف أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، المكوّنة من 21 نقطة، عُرضت على بعض القادة، أمس الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل موقع بوليتيكو الأربعاء عن شخصين مطلعين قولهما إن الفريق الأميركي قدم وثيقة تحدد خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتتضمن التعهد بعدم السماح بضم الضفة الغربية.

وذكر بوليتيكو نقلاً عن مصادر مطلعة أن ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لـ "إسرائيل" بضم الضفة الغربية.