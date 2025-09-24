المسلحة اليمنية: ضربنا أهدافًا للاحتلال في "بئر السبع" و"أم الرشراش"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكرييتين نوعيتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا مواقعا للاحتلال الإسرائيلي في منطقتي "أم الرشراش" و"بئر السبع" في فلسطين المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أن العمليات حققت أهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها.

وقالت القوات اليمنية، إن هذه العمليات جاءت "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة"، مشيدة بصمود المجاهدين المرابطين في القطاع الذين يدافعون عن الأمة بتضحيات بطولية.

وأوضحت أن العملية الثانية نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد استهداف أهداف إسرائيلية في نفس المناطق يوم الثلاثاء، مؤكدة استمرار دعم اليمن الكامل للشعب الفلسطيني بكل قدراته وإمكانياته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

ومساء اليوم الأربعاء، أصيب 23 مستوطنًا، بانفجار طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية إسرائيلية في مدينة أم الرشراش "إيلات".