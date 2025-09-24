القسام في رسالة تحذيرية للاحتلال: توسع العدوان بغزة يضاعف الخطر على أسراكم

فلسطين اليوم

حذرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال من مغبة الاستمرار في توسيع عملياته العسكرية داخل مدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام في رسالة " أن كلما زاد توسيع نطاق عمليات الاحتلال الإجرامية في غزة، سيزداد الخطر على أسراهم، مطالبة الجيش بالتراجع إلى الخلف فورًا".

تحذير القسام هذا جاء في وقت توغل فيه جيش الاحتلال بشكل أعمق داخل الأحياء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في مدينة غزة، وارتكاب مجازر دامية بحق المدنيين والعزل.

وفي وقت سابق، هددت القسام أن المعركة على مدينة غزة تتحول الى حرب استنزاف قاسية ستكلف الاحتلال أعداداً إضافية من القتلى والأسرى، مشيرة إلى أن الأسرى الإسرائيليين يتوزعون داخل أحياء مدينة غزة وإنها لن تكون حريصة على حياتهم إذا ما قرر نتنياهو قتلهم.