سرايا القدس تدمر آلية للاحتلال بحي تل الهوا

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، تدمير آلية عسكرية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت "سرايا القدس"، في منشور عبر صفحتها على "تليغرام": "دمّرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها -أمس الثلاثاء- في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة".

وتواصل سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة منذ نحو عامين.