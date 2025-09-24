الأمم المتحدة تطالب بوقف الهجمات على أسطول الصمود

فلسطين اليوم

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات على أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، مؤكدا أن "الاعتداءات والتهديدات ضد من يحاولون إيصال المساعدات والدعم لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون من المجاعة، تنافي المنطق".

وسبق أن أكد ناشطون على متن الأسطول تعرضهم لهجوم إسرائيلي، باستخدام قنابل ضوئية، وشعلات متفجرة، ومواد يُشتبه بأنها كيميائية، أثناء اقترابهم من سواحل القطاع.

وأعلن وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، إرسالفرقاطة تابعة لسلاح البحرية لمساعدة أسطول الصمود المتوجه لغزة، بعد إعلان استهداف عدداً من قواربهم بمسيرات قبالة اليونان.

وانطلق أسطول الصمود العالمي من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع، ويضمّ حاليا 51 مركبا، معظمها قبالة جزيرة كريت اليونانية.