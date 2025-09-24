القسام: استهدفنا دبابتين للاحتلال جنوب غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، استهداف دبابتين للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور عبر صفحتها في "تليغرام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" وتوقع طاقمهما بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة منذ نحو عامين.