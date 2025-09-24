95 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 95 شهيدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، بحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة.

وأفادت مصادر طبية بغزة بنقل 25 شهيد إلى مستشفى الشفاء، و25 إلى المستشفى المعمداني، و17 إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و4 إلى مستشفى الأقصى، و3 إلى مستشفى السرايا، و10 إلى مستشفى العودة.

واستشهد 13 مواطنًا وأصيب 17 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء مجزرة الاحتلال بقصف نازحين داخل ملعب النجوم في محيط النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى السرايا الميداني بوصول 9 مصابين جراء القصف الإسرائيلي على حيي الصبرة وتل الهوا جنوبي مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في شارع أبو عريف في دير البلح وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة السكني في شارع السكة في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات متواصلة على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وأخرى على حيي الشجاعية والتفاح شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,419 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد وصول 37 شهيداً خلال 24 ساعة الماضية.