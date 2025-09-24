حركة حماس: استهداف أسطول الصمود إرهاب وسلوك خطير

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن استهداف طائرات الاحتلال لعدة سفن من أسطول الصمود العالمي في عرض البحر وفي المياه الدولية، إرهاب وسلوك خطير يمهد لارتكاب اعتداءات أشد على سفن الأسطول والناشطين والمرافقين له.

وقالت حماس، في تصريحات صحفية، إن هذه الاستهدافات محاولة صهيونية مكشوفة؛ لثني المتضامنين عن أداء رسالتهم الإنسانية بإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والذي يتعرّض لحملات إبادة وتجويع ممنهجة.

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول المعنية والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية، لإدانة هذه الجريمة، واتخاذ إجراءاتٍ فورية فاعلة لحماية الأسطول الإنساني وطاقمه.

وشددت الحركة على ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة، ومحاسبة الاحتلال وقادته، على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وضد قوافل العمل الإنساني.

وفجر اليوم الأربعاء، تعرضت 8 سفن من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة لهجمات من طائرات مسيّرة، كما سمع دوي انفجارات الحقت أضرارًا مادية دون تسجيل إصابات بشرية.