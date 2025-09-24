الملك الإسباني: ما يجري بغزة عار على المجتمع الدولي

فلسطين اليوم

قال الملك الإسباني فيليب السادس، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث في قطاع غزة "يندى له الضمير الإنساني ويُعدّ عارًا على المجتمع الدولي"، مطالبًا بوقف فوري لعمليات القتل والتدمير التي تستهدف المدنيين.

وأضاف الملك الإسباني في خطاب رسمي: "لا يمكننا أن نصمت أو نغض الطرف عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم في غزة"، مؤكدًا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يُسهم في إحلال السلام ودعم الاستقرار الإقليمي".

ودعا إلى وقف انتهاكات "إسرائيل"، مشددًا على أن بلاده تقرّ بحقها في الدفاع عن نفسها، لكنه طالبها بوقف القتل، وإطلاق سراح كافة الأسرى.

وأكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة فورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لتحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

وشدد على أن إسبانيا ستواصل دعم جهود تحقيق سلام عادل ودائم استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وختم حديثه: "نقول لإسرائيل: كفّوا عن القتل".