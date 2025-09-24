إصابة 23 مستوطنًا بانفجار مسيّرة يمنية في "إيلات" المحتلة

فلسطين اليوم

أصيب 23 مستوطنًا، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية في مدينة أم الرشراش "إيلات" المحتلة.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن 23 مستوطنًا أصيبوا، بينهم إصابتان وصفتا بالخطيرة، جراء انفجار طائرة مسيّرة قادمة من اليمن، سقطت في منطقة سياحية بمدينة "إيلات".

وقالت إذاعـة جـيـش الاحتلال، إن صاروخين اعتراضيين أطلقا من نظام القبة الحديدية على المسيرة لكن محاولات الاعتراض باءت بالفشل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المسيّرة أصابت فندق "كلاب هوتيل" الإسرائيلي، أحد أفخم فنادق الشرق الأوسط، في "إيلات".

وأضافت أن صفارات الإنذار دوّت في المدينة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات، عقب تسلل المسيّرة إلى الأجواء الجنوبية.