إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال في منطقة واد الحمص بين قرية دار صلاح بمحافظة بيت لحم وصور باهر بمحافظة القدس المحتلة.

وأفاد مدير إسعاف منطقة العبيدية شرق بيت لحم محمد علان، إن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة مواطن في الثلاثينيات من عمره، بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج.

وتتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1613 اعتداء ارتكبها جيش الاحتلال ومستوطنونه في الضفة الغربية خلال أغسطس/ آب الماضي.