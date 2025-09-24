37 شهيداً اليوم يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,419 شهيدًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,419 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد وصول 37 شهيداً خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 37 شهيدًا منهم 4 شهداء انتشال و175 إصابة جديدة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى: 65,419 شهيدًا و167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة.

ووفق التقرير، فضمن شهداء لقمة العيش: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 5 شهداء و20 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,531 شهيدًا وأكثر من 18,531 إصابة.