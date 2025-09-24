الإغاثة الطبية: الطواقم الطبية أُجبرت على النزوح تحت تهديد القصف والقتل

فلسطين اليوم

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، انقطاع الإمدادات من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة خصوصاً الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأوضح زقوت، أن الكوادر الطبية أجبرت على النزوح نحو الجنوب بعد إفراغ الاحتلال لمناطقهم من السكان يساعد في انهيار القطاع الصحي.

وبين، أن ️بعض المشافي خرجت عن الخدمة مثل مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون و8 مراكز صحية تم تدميرها منها مركز الإغاثة الطبية الفلسطينية في منطقة السامر وهو من أكبر المراكز التي تساند المشافي بالفحوصات المخبرية.

وأشار إلى أن عملية التنقل داخل قطاع غزة للطواقم من منازلهم للمشافي خطرة جدا والطواقم مجبرة على البقاء داخل المستشفيات.

وقال زقوت:" مع تقدم آليات الاحتلال نحو مدينة غزة وإفراغ السكان أصبح العمل داخل المشافي صعب للغاية، والمشافي تبقى حتى اللحظة الأخيرة إلى أن يتم إخلائها قسرا من جيش الاحتلال. "

وشدد على أن خيار النزوح أو البقاء في غزة غير موجود وجميع من نزحوا أجبروا تحت تهديد القصف والقتل.