إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح خطيرة في غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية أن جنديا من لواء "جفعاتي" أُصيب صباح اليوم بجروح خطيرة جرّاء إطلاق نار خلال اشتباك في شمال قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه جرى نقل الجندي بمروحية إلى مستشفى شيبا، وتم ابلاغ عائلته.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد من فرقة الكتيبة 77، بعد إصابته بقذيفة "آر بي جي" أطلقت على دبابة جنوب مدينة غزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 911 ضابطا وجنديا إسرائيليا.