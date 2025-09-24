شهيد برصاص الاحتلال في قرية عنزا جنوب جنين

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية عنزا جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد أحمد جهاد براهمة (19 عاما) أصيب برصاصة في الظهر نقل على أثرها إلى المستشفى بحالة حرجة، ما لبث أن فارق الحياة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباحا عند الساعة السابعة والنصف، بينما كان الطلبة في طريقهم إلى المدارس، حيث تعطلت الدراسة ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واستولى الجنود على منزل المواطن علي بسام عطايا وسط القرية، وتمركزوا فيه ومنه أطلقوا الأعيرة النارية باتجاهات مختلفة، أصابت إحداها الشهيد براهمة، قبل أن ينسحبوا من القرية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم عدة بلدات وقرى جنوب جنين منها يبعد وصانور وأم دار وغيرها وداهمت منازل فيها وفتتشتها.