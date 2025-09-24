هجوم دولي ضد "إسرائيل" يصل ملاعب كرة القدم

فلسطين اليوم

وجه 8 خبراء من الأمم المتحدة طلباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لاستبعاد المنتخبات والأندية الإسرائيلية من جميع المسابقات الدولية.

وبحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية عن الصحفي خوسيه لويس موراليس، استند الخبراء في مطلبهم إلى ما وصفوه بـ"استمرار الإبادة الجماعية على الأراضي الفلسطينية".

وتردد في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بالفعل اتخاذ قرار يقضي بإبعاد إسرائيل عن جميع بطولاته.

يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية برصد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبرت أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى جريمة "إبادة جماعية"، مؤكدة أن إسرائيل "دمرت القدرة الإنجابية للفلسطينيين في القطاع كجماعة".