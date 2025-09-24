صباحٌ دامٍ: 35 شهيداً في مجازر جديدة بحق النازحين في غزة

فلسطين اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، مجزرة بحق نازحين، ونفذت عمليات نسف جديدة للمباني في مدينة غزة، التي تتعرض لقصف عنيف وتوغلات برية ضمن خطة تستهدف تدميرها وتهجير سكانها.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 مواطنا، منهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال استهدف مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ أفاد قبيل ذلك باستشهاد 7 وإصابة عشرات آخرين جراء الغارة.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين جراء غارة اسرائيلية على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما أفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال 4 شهداء أثر استهداف الاحتلال منزلا في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع

وأسفرت غارة أخرى للاحتلال استهدفت منزلا في شارع الصحابة عن استشهاد اثنين، بينما استشهدت سيدة وأصيب آخرين جراء قصف مماثل لمحيط سوق اليرموك.

وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة، لا سيما الغربية والجنوبية، لسلسلة من الغارات فجر اليوم والليلة الماضية.

وتزامنا مع الغارت والقصف المدفعي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل بواسطة عربات محملة بالمتفجرات في حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء شمالي مدينة غزة

وكان جيش الاحتلال بدأ قبل أسبوع هجوما بريا على مدينة غزة، وتوغلت دباباته في عدد من الأحياء، منها الشيخ رضوان وتل الهوى، ضمن ما يسمى عملية "عربات جدعون 2″.

وأدىت تلك التوغلات والقصف العنيف على مدار الساعة إلى نزوح عشرات الآلاف.

وأكد الدفاع المدني في وقت سابق نزوح 450 ألفا نحو وسط وجنوب القطاع، في حين لا يزال نحو مليون مواطن داخل مدينة غزة وشمالي القطاع، وفقا لبيانات رسمية.

وكان القصف الإسرائيلي أسفر أمس الثلاثاء، عن استشهاد 34 مواطنا، منهم 25 في مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 65 ألفا و382 شهيدا ونحو 167 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.