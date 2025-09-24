ترامب: عقدت اجتماعا ناجحا بشأن غزة

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه عقد اجتماعا ناجحا بشأن غزة استمر ساعة ونص الساعة.

وكان الرئيس الأميركي عقد اجتماعا، مساء الثلاثاء، مع عدد من قادة عرب ومسلمين في مقر الأمم المتحدة لعرض خطته بشأن غزة.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف حاضرين أيضا.

وقال ترامب، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن "هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا".

وأضاف "نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن"، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده اليوم الثلاثاء.

وأكد أن إدارته تريد استعادة 20 أسيرا و38 جثة من غزة.

وعقب كلمة ترامب، تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن "الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن".

وأضاف "نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة".