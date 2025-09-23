حماس تدعو واشنطن إلى التدخّل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها لم تكن يوماً عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في تعقيب على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ادّعى فيها أن الحركة هي من يرفض عروض وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت حركة حماس، أنها قدّمت في سبيل ذلك كلَّ المرونة والإيجابية اللازمة، و"تعلم الإدارة الأميركية والوسطاء والعالم أجمع أنّ مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق".

وشددت على أن نتنياهو انقلب على اتفاق يناير الماضي، وقابل مُقترَح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة.

ودعت حماس الإدارة الأميركية إلى الانحياز لقيم العدالة، والتدخّل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن هذه الحرب الوحشية.