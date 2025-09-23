إصابات بينهم طفل برصاص الاحتلال في سعير و إذنا

فلسطين اليوم

أصيب 3 مواطنين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام بلدتي إذنا وسعير في الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل، 7 سنوات، بقنبلة غاز في اذنا غرب الخليل، خلال اقتحام البلدة والاستيلاء على أحد المنازل.

وأشار الهلال الأحمر إلى وقوع إصابتين بالرصاص الحي في سعير قرب الخليل، أحدهم احتجزته قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ساعات اقتحام منازل وتحويلها لثكنات عسكرية وإغلاق محال تجارية ، فضلا عن إنزال العلم الفلسطيني عن مبنى البلدية والمدارس في بلدية بيت عوا غرب الخليل.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل لعائلة المسالمة بجانب البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة ٣ مرات وأبلغت العائلة بضرورة إخلاء المنزل وإلا سيتم استهداف أفراد العائلة.