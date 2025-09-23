36 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 36 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مستشفيات قطاع غزة، بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة بلغت 36 منذ فجر اليوم.

وتوزع الشهداء حسب المستشفيات على الشكل التالي: مستشفى الشفاء ( 20 شهيدا) ، مستشفى المعمداني (7 شهداء)،مستشفى الأقصى (3 شهداء) و مستشفى ناصر( 6 شهداء).

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على قرية المصدر، وسط قطاع غزة. فيما أغارت على حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واقتحم جيش الاحتلال مساء الثلاثاء، المستشفى الأردني الميداني في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، ويجري عمليات حفر بمحيطه، تزامنا مع إخلائه

وأفادت مصادر طبية بأن عدة إصابات سجلت في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام محل الرأس بجوار العيادة العسكرية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهد شاب بالقرب من مركز المساعدات جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشن الاحتلال غارة جوية وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء، بينهم 3 أطفال، بالإضافة لعدد من المفقودين بغارة إسرائيلية، صباح اليوم، على منزل بمخيم الشاطئ غربي غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع حميد بمخيم الشاطئ.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى بوصول شهيدين وعدة إصابات عقب استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين وسط بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد صيادين برصاص البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، محيط منطقة عمار جاسر وسط مدينة خانيونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم المغازي في وسط قطاع غزة.

ونفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية في شارع النفق، كما أسفر قصف منزل في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب المدينة عن إصابات ومفقودين.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 4 مواطنين من عائلة "حجاج" إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.