الهلال الأحمر يعلن توقف محطة الأُكسجين بمستشفى القدس في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، توقف محطة الأُكسجين الخاصة بمستشفى القدس في غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "الهلال الأحمر" في تصريحات صحفية، إنه يتم العمل حاليا باستعمال أسطوانات الأُكسجين المعبئة مسبقاً؛ "والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط".

وأشار الهلال الأحمر إلى أن آليات الاحتلال تتواجد حالياً عند البوابة الجنوبية لمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى بمدينة غزة. مؤكدًا: "ولا أحد يستطيع الخروج أو الدخول إلى المستشفى".

وحذرت "الجمعية"، من خطورة الأوضاع في محيط مستشفى القدس؛ "ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية". مشيرة إلى أن المستشفيات يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للمرضى، وأنها تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.