الدفاع المدني: الاحتلال يفجر 20 عربة مفخخة يوميًّا بغزة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، مساء اليوم الثلاثاء، أن مدينة غزة تتعرض لحصار إسرائيلي خانق من جميع الاتجاهات، مع قصف متواصل وتدمير شامل للبنية التحتية والمباني السكنية.

وقال بصل، في تصريحات له، إن الاحتلال يواصل عمليات التوغّل البري في منطقتي تل الهوى والشيخ رضوان بمدينة غزة، مشيرا إلى أنه يتم يومياً إدخال أكثر من 20 عربة مفخخة إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين، وتفجيرها داخل المناطق السكنية.

وتحدث بصل عن عشرات المناشدات التي تصل يوميا من عائلات محتجزة داخل بنايات سكنية في مناطق التوغّل الإسرائيلي، وأن هناك مصابين محاصرون داخل المباني، وآخرين تحت الأنقاض بعد استهداف منازلهم، ولا تستطيع الفرق الإغاثية الوصول إليهم.

وأوضحصبصل أن الدفاع المدني عاجز عن الدخول إلى حيي تل الهوى والشيخ رضوان، بسبب شدة القصف والتوغلات، وعدم السماح لطواقمه بالوصول.

وجدّد بصل مناشدة الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب، والضغط على الاحتلال لفتح ممرات إنسانية آمنة تمكّننا من إنقاذ العائلات والجرحى.

ويُواصل جيش الاحتلال سياسة تدمير البنى السكنية، عبر عمليات نسف وتفجير "عربات مفخخة" في المناطق الغربية لمدينة غزة.