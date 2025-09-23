شهيد وإصابات باعتداءات المستوطنين على الضفة الغربية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب سعيد مراد النعسان (20 عامًا) برصاص مستوطنين، خلال تصديه لهجوم شنّوه على قرية المغير شرق رام الله.

كما أصيب خمسة مواطنين على الأقل، خلال هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنينه على قرية المغير.

وبحسب مصادر محلية فإن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا حديقة عامة في الجهة الجنوبية الشرقية للقرية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة 5 مواطنين أحدهم بالصدر، وصفت إصابته بالحرجة، أعلن عن استشهاده لاحقا.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون، أطراف قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا منطقة العين الشرقية في البلدة، وهب الأهالي للتصدي لهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي، بدون أن يبلغ عن إصابات.

وفي قرية صرة غرب نابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحام القرية، ما تسبب بحالات اختناق في صفوف النساء والاطفال.

وشمال الخليل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (24 عاماً) بالرصاص الحي بالرجل، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم بلدة حلحول شمالا.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية، وخلفت شهداء وإصابات فضلا عن تدمير ممتلكات وحرق مركبات.

وخلال آب الماضي، ارتكب المستوطنون 431 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.