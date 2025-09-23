النمسا تدعو لفتح ممر إنساني في غزة

فلسطين اليوم

دعت وزيرة خارجية النمسا، بياتي ماينل رايزينغر، اليوم الثلاثاء، كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح ممر إنساني عاجل يسمحب دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وقالت رايزينغر، في تصريحات صحفية إن "الوضع الإنساني في غزة كارثي، وعلينا واجب تقديم المساعدة ميدانيًا".

وشددت على ضرورة السماح بإدخال الإمدادات الطبية، مؤكدة أن على "إسرائيل" أن تتيح الوصول الإنساني للمدنيين المحاصرين داخل القطاع.

وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل العدوان وتواصل إغلاق المعابر مع استمرار ارتفاع أعداد الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية في القطاع.