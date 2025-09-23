سلطات الاحتلال تعيد إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر

فلسطين اليوم

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بإغلاق معبر اللنبي "الكرامة" بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وكان رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا أفاد بأن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين، بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ودعت "هيئة المعابر"، المواطنين والمسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل معبر الكرامة.