القسام تستهدف تجمعا وآلية للاحتلال بمدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية، وأغارت على تجمع عسكري للاحتلال في مدينة غزة، أمس الاثنين.

وقالت كتائب القسام في تغريدات لها نشرتها عبر منصتها على " تيليجرام" إنها استهدفت دبابة "ميركافاة" ظهر أمس الاثنين، بقذيفتي "الياسين 105" قرب مسجد "الأنباشي حسن" في حي تل الهوى، جنوبي مدينة غزة.

كما أشارت "القسام" إلى أن مجاهديها تمكنوا؛ أمس الاثنين، من الإغارة على تجمع لجنود وآليات قوات الاحتلال، والاشتباك معهم من المسافة صفر، في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة. مؤكدة: "وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه إثر استهداف بصاروخ مضاد للدروع جنوبي مدينة غزة أمس الاثنين.