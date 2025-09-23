إسبانيا تزيد ضغطها الاقتصادي على كيان الاحتلال بسبب عدوانه على غزة

فلسطين اليوم

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على كيان الاحتلال.

واعتبرت الحكومة الإسبانية أن هذه القرارات "رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل".

وقال الوزير إن الحكومة ستعزز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، وتشمل الإجراءات الجديدة منع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.

وأضاف أن بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاما بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.