الصحة بغزة: 38 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، عن وصول 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى: 65,382 شهيدًا و 166,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

و بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و 54,944 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 3 شهداء و 15 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,526 شهيدًا وأكثر من 18,511 إصابة.