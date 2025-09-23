أوتشا: لا مكان للنازحين في جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت أولغا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة (أوتشا) اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أن لا مكان للنازحين في جنوب قطاع غزة، حيث أن الغارات الإسرائيلية تستهدف كل أنحاء القطاع.

وقالت تشيريفكو:" يجب الوصول إلى مئات الآلاف من السكان بمدينة غزة والشمال".

وأضافت: " هناك نقص في ضروريات الحياة الأساسية كالمأوى والغذاء".

وكان عاصم النبيه المتحدث باسم بلدية غزة أكد في وقت سابق اليوم، أن مئات آلاف العائلات في مدينة غزة تفتقد إلى أبسط الخدمات الأساسية.

وقال النبيه:" نسعى لإيصال المياه إلى المناطق التي ينزح إليها المواطنون داخل المدينة".

وناشد النبيه المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية في المدينة ودعم جهودها لتوفير الخدمات الأساسية.