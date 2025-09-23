وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

فلسطين اليوم

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

وقال الديوان الملكي في بيان صدر صباح اليوم: «انتقل إلى رحمة الله -تعالى- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسيُصلى على جثمانه -رحمه الله- بعد صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض».

كما وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأن تُقام صلاة الغائب على الفقيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وفي المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وفي جميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر من هذا اليوم.

وأشار البيان إلى أن السعودية والعالم الإسلامي فقدا برحيله عالماً جليلاً، أفنى عمره في خدمة العلم، والدعوة، والإفتاء، وأسهم بعطاءاته في خدمة الإسلام والمسلمين على مدى عقود.

وتقدّم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأحرّ التعازي، وصادق المواساة لأسرة الفقيد، وللشعب السعودي، وللأمة الإسلامية، سائلين الله -تعالى- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.