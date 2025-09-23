الصحة: المنظومة الصحية في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وشددت الوزارة على أن كل محاولات إنقاذ ما تبقى قد تفشل تحت وطأة التدمير الممنهج للمستشفيات والخدمات الصحية.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة، من توقف عمل المستشفيات خلال أيام قليلة نتيجة نفاد الوقود من المستشفيات.

وأكدت الوزارة، أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة .

وقالت :" أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية مايعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق ."

وأوضحت الوزارة، أن الاجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف امدادات الوقود .

وجددت الوزارة النداء العاجل الى كافة الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها .