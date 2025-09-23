6 أيام للوصول إلى غزة: أسطول الصمود يقترب من اليونان

فلسطين اليوم

يقترب أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، من المنطقة الفاصلة بين المياه الدولية والمياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كريت.

من المرتقب أن تنضم إلى الأسطول قوارب وسفن يونانية قرب جزيرة كريت قبل إكماله الإبحار بشكل جماعي باتجاه المياه الإقليمية الفلسطينية.

من المتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة بغضون 6 أيام.

ظهرت مسيرات استطلاع مجهولة المصدر مجددا فوق السفن لليلة الثالثة على التوالي، بعدما اعتبرت إدارة الأسطول أنها محاولة لتجريم وإضعاف مهمته الإنسانية.

استنكرت إدارة الأسطول التهديدات الإسرائيلية، مؤكدة أن حق إيصال المساعدات بحرا إلى قطاع غزة مكفول.

أعلن أسطول الصمود أن مسيّرتين إسرائيليتين استهدفتا سفينتين في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، في هجومين منفصلين.

منذ 23 يوما، يتواصل إبحار عشرات السفن والقوارب التي تحمل ناشطين من نحو 50 دولة، في أكبر مهمة بحرية لكسر الحصار عن غزة.

تعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة المحاصر الذي يواجه مجاعة حصدت أرواح 440 فلسطينيا.