الاحتلال يعطل الدراسة في مدارس مخيم الفوار بالخليل

فلسطين اليوم

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارس مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية.

وداهمت قوات الاحتلال المخيم واعتلت أسطح عدد من منازل المواطنين، ما حال دون وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم.

كما عرقلت قوات الاحتلال خروج المواطنين من بلدة إذنا غرب الخليل عبر البوابة الرئيسية التي تربط البلدة بالطريق الالتفافي 35، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوبهم.