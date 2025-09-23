شهيدان وجرحى في استهداف صهيوني لخيمة وسط الزوايدة

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، شهيدان وأصيب آخرون في استهداف صهيوني لخيمة نازحين وسط بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر في مستشفى شهداء الأقصى، فقد وصل شهيدان ومصابون جلهم من النساء في استهداف صهيوني لخيمة نازحين وسط بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 18 مواطنا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ الفجر.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 12 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و6 إلى المستشفى المعمداني.

وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.