قناة عبرية تُقر: "أسرائيل" أصبحت منبوذة في العالم..!

فلسطين اليوم

قالت القناة 13 العبرية، إن ثمن الحرب على غزة بات باهظًا جدًا، مضيفة أن "إسرائيل" أصبحت دولة منبوذة وحيدة في هذا العالم، ولا يقف إلى جانبها سوى الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي، الذي يستثمر نحو 70 مليار يورو سنويًا في "إسرائيل"، قد يسحب دعمه قريبًا، ما قد يؤدي إلى انقلاب الموقف الدولي عليها وتحويلها إلى دولة منبوذة.

وتأتي تصريحات القناة 13 العبرية في وقت يشهد تصاعدًا كبيرًا للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مع دعوات متزايدة لفرض عقوبات على كيان الاحتلال بسبب عدوانه على قطاع غزة وقتل الاف المدنيين الابرياء بينهم نحو 20 الف طفل شهيد.

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين أمس، فيما يتوقع إعلان مماثل من دول اخرى قريبا.