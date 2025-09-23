صحة غزة تحذر من توقف عمل المستشفيات خلال أيام نتيجة نفاد الوقود

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، من توقف عمل المستشفيات خلال أيام قليلة نتيجة نفاد الوقود من المستشفيات.

وأكدت الوزارة، أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة .

وقالت :" أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية مايعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق ."

وأوضحت الوزارة، أن الاجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف امدادات الوقود .

وجددت الوزارة النداء العاجل الى كافة الجهات المعنية بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها .